Obras em Camp Nou obrigam Barcelona a 'mudar-se' por um ano

@JoanLaportaFCB: "Hemos decidido hacer el derribo de la tercera gradería cuando nos vayamos a Montjuïc. Como no habrá asistencia de espectadores, se podrá hacer más rápido" pic.twitter.com/YiYsLeVN9z — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 28, 2022

Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou esta quinta-feira que, na sequência das obras previstas para os próximos anos em Camp Nou, os catalães irão disputar os jogos no Estádio Olímpico de Montjuic entre junho de 2023 e junho ou setembro de 2024."Em princípio só estaremos uma época [em Montjuic]. É possível que não voltemos a Camp Nou até setembro de 2024, caso haja algum atraso no plano da terceira fase das obras. Se tudo correr bem, regressaremos em junho. Como não há espectadores, as obras serão mais rápidas", revelou em conferência de imprensa.Recorde-se que o Estádio Olímpico de Montjuic foi o palco dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992.