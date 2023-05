Neymar coloca 'like' em publicação do Instagram e faz sonhar adeptos do Barcelona

Neymar não falou publicamente sobre o pedido dos adeptos do PSG para que deixe o clube francês , mas teve uma atitude que está a fazer sonhar os apoiantes do Barcelona. O internacional brasileiro colocou um 'like' numa publicação da TNT Brasil no Instagram, na qual surge abraçado a Messi nos tempos do Barcelona, mais precisamente na temporada 2016/17."Sei que pensaram a mesma coisa, adeptos... eles eram muito felizes nesta época", pode ler-se na publicação, feita pouco depois da manifestação dos adeptos parisienses e que está repleta de comentários a destacar o facto de Neymar ter 'aprovado' a mesma.O avançado do PSG publicou ainda esta quarta-feira uma 'storie' com uma mensagem, que pode ser interpretada como resposta ao que sucedeu em Paris: "Não deixes que as pessoas te coloquem na tempestada delas, coloca-as na tua paz."