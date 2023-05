A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Paris Saint-Germain juntaram-se esta quarta-feira na capital francesa para pedir a demissão da direção do clube francês, que lidera o campeonato nacional. Entre os protestos, Lionel Messi e Neymar também foram visados, com o grupo de adeptos a ordenar a saída dos dois craques. [Vídeo: PSG COMMUNITY]