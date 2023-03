Oficial: filho de Ronaldinho Gaúcho assina contrato com o Barcelona

? El jugador ~ ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia ?? pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assinou esta terça-feira pelo Barcelona, oficializando aquilo que o pai já tinha anunciado em fevereiro O avançado, que completou 18 anos no passado dia 22 de fevereiro, estava a realizar testes no clube espanhol desde o início do ano, após ter rescindido contrato com os brasileiros do Cruzeiro, e vai começar por atuar pelos escalões de formação dos blaugrana.15 anos depois de ter deixado o Barcelona, Ronaldinho vai agora continuar ligado ao clube devido ao filho. O internacional brasileiro, recorde-se, representou os catalães entre 2003 e 2008, tendo conquistado dois campeonatos, outras tantas supertaças e ainda uma Liga dos Campeões pelos culé.