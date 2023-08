Raphinha faz 'mea culpa' após expulsão: «Muitos de vós estão a odiar-me agora»

View this post on Instagram A post shared by Raphinha (@raphinha)

Raphinha recorreu, esta segunda-feira, à rede social Instagram para pedir desculpa aos companheiros de equipa do Barcelona e aos adeptos culés pela sua expulsão, aos 42 minutos, no jogo diante do Getafe (0-0), após cotovelada a Gaston Álvarez."Gostaria de pedir desculpa aos meus colegas de equipa, à equipa técnica, aos adeptos e a todos os que me seguem aqui no Instagram. Cometi um erro e isso poderia ter custado mais caro à equipa. Muitos de vós estão a odiar-me agora, mas isso não me vai impedir de dar o meu melhor por esta camisola, sou um 'culé' e continuarei a ser um de vós", escreveu.O internacional brasileiro vai falhar o jogo da 2.ª jornada da La Liga que vai opôr Barcelona ao Cádiz no próximo domingo (18H30)."Gostaria de pedir desculpa aos meus colegas de equipa, à equipa técnica, aos adeptos e a todos os que me seguem aqui no Instagram. Cometi um erro e isso poderia ter custado mais caro à equipa. Não era assim que queria começar a época. Estou consciente e sou responsável pelo que aconteceu ontem à noite, com os erros aprendemos a melhorar e eu vou certamente melhorar com os meus erros. Muitos de vós estão a odiar-me agora, mas isso não me vai impedir de dar o meu melhor por esta camisola, sou um 'culé' e continuarei a ser um de vós. Espero poder compensar o meu erro tanto quanto possível com este emblema".