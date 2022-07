Xavi pede regresso de Messi ao Barcelona

O jornal catalão 'Sport' adiantou este domingo uma verdadeira bomba que promete deixar os adeptos do Barcelona bastante entusiasmados. Poucas horas depois do sempre moralizador triunfo sobre o Real Madrid , num jogo de preparação, o referido diário revela que Xavi Hernández terá pedido a Joan Laporta para estudar a possível contratação de Leo Messi para a próxima temporada.De acordo com o 'Sport', Xavi entende que o regresso do argentino ainda pode dar muito ao clube catalão, tanto no plano económico como no desportivo, pese embora nessa altura já ter 36 anos. Por outro lado, a ideia do técnico, que mantém uma forte relação de amizade com o jogador, será que La Pulga coloque um ponto final na sua carreira precisamente no clube que o viu nascer para a alta roda do futebol mundial e que deixou em 2021 no meio de uma situação bastante complicada.Neste cenário há ainda a considerar o Paris SG, que segundo a imprensa catalã deseja ampliar o vínculo do argentino para lá de 2023, altura na qual a ligação atual entre as partes termina. Quer isso dizer que, caso não renove, Leo poderá efetivamente voltar à Catalunha da mesma forma que saiu... a custo zero.