Barcelona bate Real Madrid com golaço de Raphinha no 'El Clásico' da pré-temporada

O Barcelona derrotou, na madrugada deste domingo, o Real Madrid (1-0), num particular disputado em Las Vegas que contou com muitas caras novas nas duas equipas.Com as presenças dos reforços Antonio Rudiger e Tchouaméni do lado dos merengues, e Christensen, Lewandowski, Kessié e Raphinha nos blaugrana, acabou mesmo por ser este último, extremo brasileiro que em Portugal representou V. Guimarães e Sporting, a apontar o único golo - e que golo - da partida, à passagem dos 27 minutos.O duelo, um 'El Clásico' de pré-época, contou ainda com um foco de tensão antes do intervalo: Jordi Alba protagonizou uma entrada menos amigável sobre Vinicius Jr., que de imediato incendiou os ânimos e criou alguma confusão entre os jogadores das duas equipas.Real Madrid e Barcelona voltam ambos a entrar em campo na quarta-feira, dia 27. Os merengues defrontam o América do México, enquanto os blaugrana encontram a Juventus.