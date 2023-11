Xavi propõe novo calendário de competições: «Penso que a FIFA até já está a ponderar»

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, apresentou esta sexta-feira uma proposta para um novo calendário competitivo na época para evitar o "muito exigente" que vigora atualmente, marcado pela interrupção das competições de clubes para a realização de jogos de seleções e pelo excesso de partidas e de viagens que lhe está associado."Uma possibilidade, e penso que a FIFA até já está a ponderar, é os jogadores fazerem nove meses nos clubes e depois irem para as seleções. Não é fácil tantas viagens todos os meses. O Araújo (Uruguai) e o Raphinha (Brasil) vêm de viagens de 13 ou 14 horas, quase não dormiram nem treinaram. E assim estão todas as equipas. A cada mês, mês e meio andam a viajar para América do Sul ou África. Assim poupar-se-ia tempo em viagens: nove meses com o clube, dois com a seleção, um de férias", disse.Recorde-se que esta sugestão do técnico de 43 anos surge dias depois da última paragem para compromissos de seleções, que de resto ficou marcada por várias lesões de futebolistas , inclusivamente a de Gavi , médio do Barcelona, que deverá desfalcar os blauguranas entre 6 e 8 meses após ter contraído uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, bem como uma lesão associada ao menisco, no Espanha-Geórgia Questionado sobre se existia alguma polémica com o selecionador espanhol De La Fuente devido à lesão do jovem médio, Xavi foi perentório: "Não há nenhuma polémica. Não vejo um problema com a gestão do treinador, mas sim um problema de calendário. É um calendário muito exigente, além de ser uma lesão fortuita, um azar. É mesmo um excesso de jogos", disse na conferência de antevisão ao encontro frente ao Rayo Vallecano.