Barcelona confirma "rotura completa do ligamento" e Gavi vai mesmo ser operado ao joelho

O Barcelona confirmou aquilo que se temia, Gavi sofreu "uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, bem como uma lesão associada ao menisco", e vai mesmo ser operado.O clube não avança com o tempo de recuperação, mas imprensa do país fala entre 6 e 8 meses, pelo que o jovem médio tem em risco a participação na fase final do Europeu de 2024, bem como os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano.Recorde-se que a lesão aconteceu no jogo de ontem da, de apuramento para o Europeu de 2024.