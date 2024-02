Espanhóis detalham lesões da alegada vítima de abuso sexual de William Carvalho

O 'Okdiario' revela, esta terça-feira, novos detalhes da denúncia da jovem que acusa o internacional português William Carvalho de abuso sexual em Espanha, numa série de incidentes alegadamente ocorridos em agosto de 2023. Segundo a mesma fonte, a vítima recorda-se de ter ficado com "uma nódoa negra na perna e uma entorse no tornozelo", garantindo ainda que sofreu uma "pancada na cabeça".Além das lesões relatadas, o diário espanhol refere também que a vítima sentiu, no dia seguinte aos acontecimentos, "dores nas partes íntimas e sintomas de desconforto", o que fez com que se deslocasse ao hospital.A fonte em questão assegura que a jovem "nunca obteve uma explicação de William Carvalho sobre como chegaram ou o que fizeram no hotel" depois do jantar e da noite na discoteca, além de não saber se o jogador "usou proteção" no decorrer das relações sexuais.Recorde-se que William Carvalho foi convocado pelo juiz de instrução para marcar presença no Tribunal de Sevilha esta manhã, onde já prestou declarações . Em causa os incidentes referidos acima, alegadamente ocorridos em agosto de 2023, num hotel em Sevilha, em que a vítima diz ter sido drogada e violada pelo médio.