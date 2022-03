Joaquín após Betis garantir final da Taça do Rei: «Vou para casa, a minha mulher está à espera»

O Betis garantiu esta quinta-feira a presença na final da Taça do Rei ao empatar na receção ao Rayo (1-1) , depois de uma vitória por 2-1 na 1.ª mão das 'meias'. No final do jogo, Joaquín, grande figura e capitão de equipa, foi questionado acerca da possibilidade de sair com os colegas para festejar o triunfo e a resposta... não foi a esperada."Hoje não saio. A minha mulher disse-me que estava à minha espera, por isso vou mudar de roupa e vou para casa. Se entretanto ficar tarde, vou ter de ir com o casaco do Betis. Mas quero ver a minha mulher e as minhas filhas, que sofreram tanto como todos os adeptos e como eu. Que grande alegria!", explicou o espanhol, que atua lado a lado com William Carvalho e Rui Silva na formação de Sevilha.Joaquín, recorde-se, conquistou a Taça do Rei pelo Betis em 2005, aos 23 anos. Agora, aos 40, terá oportunidade de repetir o feito, desta vez contra o Valencia de Gonçalo Guedes e Thierry Correia. O encontro está marcado para dia 23 de abril.