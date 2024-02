William Carvalho reage às acusações de abuso sexual: «Totalmente falsas»

William Carvalho já chegou a tribunal para prestar declarações por alegado crime de abuso sexual William Carvalho já chegou a tribunal para prestar declarações por alegado crime de abuso sexual

William Carvalho assegurou esta terça-feira que as acusações de assédio sexual de que está a ser alvo são "totalmente falsas" e que está de "consciência tranquila".As acusações de que sou alvo são totalmente falsas. Considero qualquer tipo de violência contra as mulheres, nomeadamente a sexual, um crime execrável, completamente oposto àquilo que sou e em que acredito. Tenho muito respeito pelas mulheres, estando, inclusive, ativamente ligado a várias causas que promovem a igualdade de género. Não vou alimentar o espetáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa. Estou de consciência tranquila, tenho colaborado com as autoridades competentes e, felizmente, tenho capacidade de provar a absoluta falta de fundamento destas acusações", pode ler-se em publicação nas redes sociais.William Carvalho foi ouvido esta manhã no Tribunal de Sevilha num interrogatório breve, depois de ter sido acusado de abuso sexual por uma jovem. Em causa estará uma situação ocorrida em agosto de 2023, num hotel naquela cidade, em que a vít ima diz ter sido drogada e violada pelo futebolista.