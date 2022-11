Eduardo Coudet abandona o comando técnico do Celta Vigo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O argentino Eduardo Coudet abandonou o comando técnico do Celta Vigo depois de dois anos no clube galego, anunciou esta quarta-feira o emblema em que atua o português Gonçalo Paciência.

Em comunicado, o Celta anunciou a saída do treinador de 48 anos, que deixa a equipa no 16.º lugar da Liga espanhola, apenas um ponto acima da zona de despromoção.

"'Chacho' Coudet e sua equipa técnica abandonam o Celta após uma etapa que começou em 12 de novembro de 2020. O técnico argentino deixa o clube após dois anos em que teve um excelente desempenho", lê-se na nota publicada pelo emblema do norte de Espanha, no seu site oficial.

Na última jornada do campeonato, o Celta foi derrotado no campo do Almeria, por 3-1, e somou o quarto desaire nos últimos cinco encontros.

De acordo com a imprensa espanhola, o português Carlos Carvalhal, atualmente sem clube, é apontado como o sucessor de Coudet.

Gonçalo Paciência, avançado internacional português, chegou esta temporada a Vigo e leva oito jogos e um golo no campeonato espanhol.