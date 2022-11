Carlos Carvalhal a caminho do Celta de Vigo

Carlos Carvalhal está a caminho de assumir o comando técnico do Celta de Vigo. O treinador de 56 anos encontra-se sem clube desde que abandonou a liderança do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, depois de quatro meses no futebol daquele país do Médio Oriente.De acordo com o jornalista Pedro Sepúlveda, o técnico prepara-se para assumir a sua primeira experiência no futebol do país vizinho, ao leme do Celta de Vigo, equipa que ocupa atualmente a 16.ª posição da Liga espanhola e onde atua o compatriota Gonçalo Paciência.