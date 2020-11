Espanhóis colocam Mandzukic a um passo do Celta de Vigo

Mario Mandzukic está a um passo de assinar pelo Celta de Vigo, avança a rádio COPE. Sem clube desde desde julho, quando deixou o Al-Duhail, do Catar, o internacional croata de 34 anos estará a ultimar as negociações com o clube celeste para regressar à liga espanhola.





Mandzukic representou o Atlético Madrid na temporada 2014/15, contando ainda com passagens por Juventus, Bayern Munique e Wolfsburgo, depois de dar nas vistas no seu país pelo Dínamo Zagreb.Por se encontrar livre, o croata poderá juntar-se à equipa no imediato e tornar-se uma referência no ataque ao lado de Nolito e Iago Aspas.Recorde-se que nesta altura o Celta também procura um novo treinador, depois de ter despedido Óscar Garcia . O argentino Eduardo Coudet, atual técnico do Internacional e que como jogador representou o Celta de Vigo, tem sido o nome mais apontado ao cargo nas últimas horas.