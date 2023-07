Gonçalo Paciência lamenta falta de "regularidade": «A minha carreira não tem sido fácil»

Gonçalo Paciência, avançado português do Celta de Vigo, falou esta segunda-feira aos jornalistas depois da vitória da sua equipa frente ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo (5-0) na pré-temporada, frisando que o craque do clube saudita é o "melhor de todos os tempos" e antecipando aquela que será a nova época do futebol português."A pré-época está a começar de forma normal, quero dar o melhor de mim e fazer melhor do que no ano passado, que não foi bom. Não tive as oportunidades que desejava e merecia. Agora é continuar a ganhar o melhor ritmo possível para entrar bem nesta fase", começou por referir Paciência, de 28 anos."A minha carreira não tem sido fácil infelizmente, devido à regularidade e continuidade. Mas estou aqui sempre a lutar para ver se as coisas correm melhor"."Estamos há 10 dias juntos, este foi o primeiro jogo que a equipa fez. Falta um pouco de ritmo e assimilar um pouco as ideias, mas vamos levar as coisas a bom porto.""Sigo [o FC Porto]. Mesmo com o mercado um bocado parado, o FC Porto certamente terá os seus reforços e uma equipa competitiva para poder lutar pelo título nacional"."Quando se começa é sempre difícil falar de favoritos. Depende de como as equipas começam, como os jogadores vêm das paragens... É algo que pode beneficiar uns e afetar outros. Acho que o Benfica, por ter sido campeão, tem peso também pelo investimento que está a ter, mas certamente que o FC Porto e o Sporting terão uma palavra a dizer"."É um jogador do qual nós, portugueses, nos devem orgulhar e olhar para aquilo que fez e tem feito no futebol. Não passa despercebido, não só a mim que já tive a oportunidade felicidade de jogar com ele e agora contra ele, mas também a toda a gente que esteve aqui envolvida. É um astro, uma estrela do nosso futebol, o melhor de todos os tempos.