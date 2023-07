há 43 min 19:56

Cristiano Ronaldo arranca nova época no Algarve

O Al Nassr defronta o Celta de Vigo esta segunda-feira, no Estádio Algarve, a partir das 20h30, naquele que é o terceiro particular no clube saudita em Portugal nesta pré-época (venceu o Alverca por 2-0 e goleou o Farense por 5-1) e que é referente ao Troféu do Algarve. Ao contrário dos anteriores, Cristiano Ronaldo já vai atuar pelo emblema de Riade e logo a titular. Siga aqui todas as incidências da partida!