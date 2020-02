Até a mãe de Cavani já está metida ao barulho: presidente do Atlético Madrid alvo de fúria

As palavras do presidente do Atlético Madrid no último sábado sobre a contratação falhada de Edinson Cavani, neste mercado de inverno, não foram bem recebidas pelo clã do futebolista do PSG, com a mãe Berta Gómez a exigir que Enrique Cerezo retifique o que disse.





"É a vergonha de alguns jogadores para com os seus representantes e familiares. Não estamos aqui para sermos atacados", disse o presidente colchonero sobre o avançado uruguaio.Ora agora a mãe do craque vem por os pontos nos iis. "Não entendemos por que é que o presidente disse semelhante barbaridade. Magoou-nos muito, porque é absolutamente falso que Walter (irmão e agente ed Cavani) tenha pedido qualquer prémio de assinatura. O que ele deveria fazer é dizer a adeptos a razão pela qual Cavani realmente não foi para Atlético Madrid: em primeiro lugar, o PSG não queria deixá-lo sair e, segundo, o Atlético nunca chegou ao valor que o PSG pediu quando se disponibilizou a negociar."Berta Gómez não fecha a porta a uma transferência no verão - Cavani tem contrato com o PSG só até final desta temporada - mas tem uma exigência: "Desde que o presidente retifique o que disse, não é impossível que Edinson possa ir para o Atlético de Madrid no verão."