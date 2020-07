Covid-19: Fuenlabrada anuncia mais 12 casos positivos

O Fuenlabrada, que milita na Segunda Divisão Espanhola, anunciou este sábado mais 12 casos positivos no plantel. Em nota oficial no site, o clube informa que regista 28 casos positivos de Covid-19.





Em comunicado, o clube refere que dos 12 novos casos, 4 estão em Madrid e não tiveram contacto com ninguém desde a última partida frente ao Elche, no passado dia 17 de julho. Outros oito, tinham dado negativo no passado sábado, mas uma semana depois testaram positivo. O jogador hospitalizado segue internado e sem complicações graves.O clube diz estar a avaliar a situação e pretende reiniciar contactos este sábado com a Liga Espanhola.A federação espanhola confirmou o adiamento do jogo entre Deportivo e Fuenlabrada, da 42º e última jornada da competição, após a confirmação de vários casos de infeção no plantel.