Jogador do Córdoba que desapareceu em estação de comboios em Espanha encontrado morto

?? COMUNICADO OFICIAL || Desde el Córdoba CF lamentamos informar de que nuestro jugador juvenil Álvaro Prieto ha sido finalmente encontrado sin vida.#DEP

??https://t.co/cIjMna0PVY pic.twitter.com/OdChqR0IxS — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 16, 2023

Álvaro Prieto, jogador de 18 anos do Córdoba que desapareceu na quinta-feira numa estação de comboios em Santa Justa , Espanha, foi encontrado hoje sem vida entre algumas carruagens paradas em Sevilha. O jornal 'Sport', que cita as autoridades locais, garante que o jovem já foi identificado.Segundo a mesma fonte, quando foi encontrado, Álvaro Prieto vestia a mesma roupa que usava quando desapareceu, uma camisa verde e umas calças largas e beges.O Córdoba, clube que Álvaro Prieto representava, já lamentou o sucedido nas redes sociais. "Lamentamos informar que o nosso jogador Álvaro Prieto foi encontrado sem vida", pode ler-se na mensagem do emblema espanhol.Recorde-se que o jovem viajou na quarta-feira até Sevilha onde, na companhia de outro rapaz, marcou presença numa festa. Algumas horas depois, quando decidiu apanhar um comboio de alta velocidade para regressar a Córdoba, acabou por ter problemas com o bilhete e por ficar sem bateria no telemóvel. Ao entrar num outro comboio para o qual não tinha bilhete, o jovem foi 'apanhado' e saiu na estação de Santa Justa, Espanha, o último local onde foi visto.