Mãe de jogador desaparecido em estação de comboios desespera: «Foi levado de carro ou atropelado...»

Álvaro, te esperamos



Desaparecido el jueves 12 de octubre en Sevilla.



Se ruega se contacte con la policía o con la familia en el 608435399. pic.twitter.com/Roag3RTlHe — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 14, 2023

A mãe de Álvaro Prieto, jogador de 18 anos do Córdoba que desapareceu numa estação de comboios em Espanha e não dá sinal desde quinta-feira, referiu aos microfones da 'Onda Cero' que, segundo toda a informação que já conseguiu reunir acerca do caso, pensa que o filho pode ter sido atropelado."Ele está indefeso, não nos consegue ligar nem comprar um bilhete [de comboio]. Olhei para a conta [bancária] dele para ver se já tinha comprado outro bilhete... Deve ter dito aos funcionários [do comboio] o que se estava a passar, mas as pessoas passaram por ele. A partir daí, deve ter pensado que precisava de arranjar alguma maneira de voltar para Córdoba. Já que não viria a pé, talvez conseguisse de carro. Um carro pode ter parado [para o apanhar] e das duas uma: ou levaram-no e fizeram-lhe de tudo, ou foi atropelado por aí", referiu a mãe do jovem.Álvaro Prieto, recorde-se, viajou na quarta-feira até Sevilha onde, na companhia de outro rapaz, marcou presença numa festa. Algumas horas depois, quando decidiu apanhar um comboio de alta velocidade para regressar a Córdoba, acabou por ter problemas com o bilhete e por ficar sem bateria no telemóvel. Ao entrar num outro comboio para o qual não tinha bilhete, o jovem foi 'apanhado' e saiu na estação de Santa Justa, Espanha, o último local onde foi visto.No último jogo que o Córdoba disputou, este sábado, os adeptos daquela equipa mostraram algumas tarjas nas bancadas: "Álvaro, estamos à tua espera", podia ler-se numa delas.