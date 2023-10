«Mãos queimadas e sem pelos»: revelados novos detalhes da morte de jovem jogador do Córdoba

A 'Marca' revela, esta segunda-feira, mais detalhes acerca da morte de Álvaro Prieto, jogador de 18 anos do Córdoba que estava desaparecido desde quinta-feira e que hoje, segunda-feira, foi encontrado sem vida entre algumas carruagens paradas em Sevilha . Segundo o relatório preliminar da autópsia, o jovem terá morrido na sequência de uma descarga elétrica no dia em que desapareceu, uma vez que as suas mãos foram encontradas "queimadas e sem pelos"."São duas evidências compatíveis com alguém que sofreu uma forte descarga elétrica. Além disso, o avançado estado de decomposição do corpo sugere que o triste acontecimento ocorreu na quinta-feira, o último dia em que houve notícias do jovem", pode ler-se na publicação.O jornal espanhol explica ainda que o caso foi investigado como uma morte acidental desde o início, sendo que as autoridades terão descartado, desde logo, que o jogador tenha tentado pôr fim à própria vida.Recorde-se que Álvaro Prieto viajou na quarta-feira até Sevilha onde, na companhia de outro rapaz, marcou presença numa festa. Algumas horas depois, quando decidiu apanhar um comboio de alta velocidade para regressar a Córdoba, acabou por ter problemas com o bilhete e por ficar sem bateria no telemóvel. Ao entrar num outro comboio para o qual não tinha bilhete, o jovem foi 'apanhado' e saiu na estação de Santa Justa, Espanha, o último local onde foi visto.