Treinador do Cacereño e as críticas de Ancelotti ao relvado: «Já jogou em campos piores do que este»

Julio Cobos, treinador do Cacereño, reagiu às críticas de Carlo Ancelotti ao estado do relvado do clube da 4.ª divisão, após o jogo dos 16 avos de final da Taça do Rei que os merengues venceram por 1-0."Essas desculpas não são válidas. Penso que é futebol. Além disso, Ancelotti é mais velho e jogou em campos muito piores do que estes. Fiquei surpreendido com o que Ancelotti disse", referiu o técnico ao programa 'El Larguero', dando um exemplo: "Na eliminatória anterior, o Coria jogou no seu campo contra a Real Sociedad, que marcou cinco. O campo estava como o nosso. Os jogadores da Real Sociedad souberam entendê-lo perfeitamente. Quero dizer que o campo está bom ou mau para todos."Também Iván Fernández, extremo do Cacereño, abordou o estado do relvado após o encontro. "O campo estava mau para os 22 jogadores, estava muito macio e houve muitas escorregadelas", frisou à agência EFE.