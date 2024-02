«Violador»: LaLiga contrata especialista em leitura labial para analisar ofensa de Bellingham a Greenwood

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A LaLiga contratou um especialista em leitura labial para analisar um incidente que aconteceu durante o jogo entre o Getafe e o Real Madrid (0-2) , na quinta-feira. No momento em questão, a transmissão televisiva 'apanhou' Jude Bellingham a ofender Mason Greenwood, com a imprensa espanhola a revelar que o médio dos merengues terá chamado 'violador' ao compatriota e adversário naquele encontro.O 'Daily Mail' fez o mesmo exercício e contratou um especialista em leitura labial, que afirmou ter 97% de certeza que foi, de facto, essa a provocação dirigida por Bellingham a Greenwood. Caso se confirme o insulto, o primeiro arrisca um castigo pesado imposto pelo Comité Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).Recorde-se que Mason Greenwood foi, no ano passado, acusado de tentativa de violação, conduta controladora e agressão, mas acabou por ser absolvido