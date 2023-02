Greenwood absolvido de todas as acusações

Mason Greenwood foi, esta quinta-feira, absolvido de todas as acusações de que era alvo, entre as quais tentativa de violação, conduta controladora e agressão por parte de uma jovem estudante."Temos o dever de rever todos os casos constantemente. Neste caso, uma combinação da retirada das testemunhas e de novas informações que surgiram, fizeram com que deixasse de haver a possibilidade de julgamento. Nestas circunstâncias, temos o dever de parar o caso. Explicámos todas as decisões a todos os envolvidos", justificou fonte próxima da Procuradoria-Geral da Coroa ao 'The Sun'.Greenwood, recorde-se, foi detido pela primeira vez em janeiro do ano passado , depois das acusações da ex-namorada, em que esta divulgou fotografias e vídeos das alegadas agressões. Apesar de ainda ter contrato com o Manchester United, o inglês está suspenso de todas as competições.