Mason Greenwood detido após acusações de violação e agressão

Mason Greenwood foi detido este domingo por suspeitas de agressão e violação, confirmou a polícia de Manchester (GMP) - embora sem identificar concretamente o jogador do Manchester United. A detenção acontece após terem sido revelados vídeos e fotografias em que a namorada do internacional inglês, Harriet Robson, surge com várias lesões e hematomas que terão sido provocadas pelo jogador de apenas 20 anos. Mais tarde, foi divulgado também um áudio em que se ouve, alegadamente, Greenwood a forçar a jovem a ter relações sexuais."A GMP tomou conhecimento este domingo, através das redes sociais, de imagens e vídeos publicados dando conta de situações de violência física. Foi colocada em marcha uma investigação e, após serem feitas diligências, podemos confirmar que foi detido um homem na casa dos 20 anos por suspeitas de violação e agressão. Está neste momento sob custódia policial e a ser interrogado", pode ler-se no comunicado.De referir que antes da detenção já o Manchester United tinha revelado que suspendeu Greenwood após o escândalo de violência que envolve o jovem avançado dos red devils e a sua namorada. "Mason Greenwood não vai regressar aos treinos nem disputar jogos até indicação contrária", comunicou o clube.