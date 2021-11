Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ansu Fati lesiona-se e Raúl de Tomás é convocado pela primeira vez para a seleção espanhola Antigo avançado do Benfica chamado para o lugar do jogador do Barcelona





• Foto: Lusa/EPA