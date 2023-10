Confirmado: Getafe muda nome de estádio apenas para Coliseum

Está confirmado. O estádio do Getafe vai mesmo mudar de nome e passar a chamar-se apenas Coliseum. Até agora intitulado de Coliseum Alfonso Pérez, em homenagem ao antigo internacional espanhol natural da cidade, o reduto do clube da Liga espanhola muda de nome por conta da polémica gerada pelas palavras do antigo jogador ao jornal 'El Mundo' sobre a seleção feminina espanhola, na qual chamou até Pep Guardiola à conversa.Dois dias depois, após toda a polémica criada, com críticas da Federación de Peñas (Associação de Casas do clube) e da própria alcaldesa da cidade, o clube anunciou a decisão de retirar o nome na denominação do estádio, isto em acordo com o próprio Ayuntamiento - o estádio é propriedade municipal e está cedido ao clube por 40 anos.Em comunicado, o Ayuntamiento esclarece que, se quiser, o Getafe poderá juntar um patrocínio ao nome e modificá-lo novamente. "Ambas as instituições concordam na necessidade de preservar os valores positivos que emanam do desporto, que na cidade se fomentam através das escolas desportivas. No mesmo contexto manifestou-se também de forma maioritária a falange de apoio do Getafe. É importante recordar que, de acordo com os términos da concessão, o Getafe reserva a possibilidade de incluir um patrocínio publicitário junto do nome Coliseum, como já sucede em todo o mundo".Lembre-se que, em entrevista ao 'El Mundo', Alfonso Pérez desvalorizou as exigências da seleção feminina espanhola, o que deixou verdadeiramente no olho do furacão. "No caso de Guardiola como outros como ele e também das raparigas, obrigava-os a beijar a bandeira espanhola para saber que defendem com honra e honestidade a camisola do seu país. Isso primeiro e depois os protestos que quiseres fazer. Parece-me bem que peçam o que considera, mas a seleção está acima disso", atirou o antigo jogador, agora com 51 anos, que passou por clubes como Real Madrid, Betis ou Barcelona.