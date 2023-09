Greenwood apresentado no Getafe

Mason Greenwood foi esta segunda-feira apresentado no Getafe, ao qual chega por empréstimo do Manchester United até final da época . O avançado, de 21 anos, vai utilizar o número 12 no clube da La Liga.Após mais de ano e meio suspenso, depois de ter sido acusado de violação e mais tarde detido pela polícia inglesa, o internacional inglês procura relançar a carreira em Espanha. Greenwood acabou por ser ilibado da tentativa de violação, mas foi afastado do Manchester United, já que "foi mutuamente acordado que seria mais apropriado" que saísse do clube inglês.