Treinador do Getafe revoltado com Lopetegui: «Li nos lábios dele algo muito grave, Deus me livre»

O Sevilha venceu o Getafe por 3-0 mas no final do jogo poucos falaram do resultado. A entrada duríssima de Djené Dakonam sobre Lucas Ocampos, no início da 2.ª parte, resultou em lesão e substituição do avançado do Sevilha e em vermelho direto para o central do Getafe, mas desencadeou também as expulsões dos dois treinadores.





Julen Lopetegui e José Bordalás envolveram-se numa acesa troca de palavras e no final da partida o técnico do Getafe não escondeu a revolta, acusando o antigo treinador do FC Porto de o ter culpado pelo lance e causado a sua expulsão."Sinto muito pela lesão do Ocampos, oxalá não seja nada de grave. Nunca desejamos que os jogadores se lesionem, muito menos em entradas fortuitas como esta. Quando fui inteirar-me da situação, o treinador do Sevilha repreendeu-me como se estivesse a culpar-me. Senti-me atacado. Foi uma falta de respeito enorme. O que me disse? Li nos lábios dele algo muito grave e estava a responsabilizar-me. Deus me livre. O jogador chegou tarde, depois tocou na bola, o árbitro viu as imagens e expulsou-o. Fui ver como estava o rapaz e acabo expulso por culpa do treinador adversário", relatou José Bordalás, em conferência de imprensa."Sinto-me muito triste porque sou uma pessoa que tenta ajudar os meus colegas. Todos lutamos pelos nossos objetivos, mas não posso estar agradado: fui injustamente maltratado e injustamente expulso", acrescentou o treinador, de 56 anos.