Ancelotti comenta desabafo de Hazard e revela por que razão o belga joga pouco no Real Madrid

Carlo Ancelotti comentou esta terça-feira as declarações de Eden Hazard da sua situação no Real Madrid e da relação com o técnico dos merengues. O internacional belga disse ter respeito pelo treinador italiano, mas contou que os dois não têm por hábito falar."A relação não é fria. Hazard foi muito honesto, não falamos muito porque pode ser uma questão de caráter. O mais importante para mim é que, ainda que não falemos muito, ele me respeita, assim como eu o respeito", começou por referir Ancelotti, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' com o Liverpool."Ele não joga muito porque tem muita concorrência e um jogador na posição dele que está a jogar muito bem, que é Vinícius Jr.", revelou ainda.