Ancelotti e a ida de Ronaldo para o Al Nassr: «Foi uma contratação fantástica, é uma lenda do Real Madrid»

O Real Madrid disputa esta quarta-feira em Riade, capital da Arábia Saudita, as meias finais da Supertaça de Espanha frente ao Valencia. Ora, na conferência de imprensa de antevisão à partida, Courtois e Ancelotti foram questionados acerca da ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, e o português acabou por virar tema de conversa."A transferência de Ronaldo faz com que se veja que a Arábia Saudita quer melhorar no que diz respeito ao desporto. Já vemos isso em vários eventos. No Mundial venceram a Argentina. O facto de o Cristiano ter vindo para cá foi uma decisão sua, mas mostra que o país quer melhorar. Trouxeram-no [o Al Nassr] para vencer o campeonato", sublinhou Courtois.Na mesma linha, Ancelotti, treinador dos merengues, sublinhou que o craque português foi uma "contratação fantástica" para o Al Nassr. "Jogar a Supertaça aqui, com este ambiente... Estamos encantados. A contratação do Cristiano foi fantástica, desejamos-lhe o melhor. É uma lenda do nosso clube, tal como Bale, que se retirou , e também lhe desejamos o melhor. Estão no coração de todos os madridistas", atirou.Real Madrid e Valencia defrontam-se amanhã pelas 19 horas, no King Fahd Stadium, nas meias finais da Supertaça de Espanha.