Ancelotti fala em "pé no acelerador" a atira: «Quero apanhar o Milan na final, não nos quartos»

Ancelotti saiu satisfeito do jogo com o Liverpool (vitória dos espanhóis por 1-0 e passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões)."Jogámos bem. Tivemos oportunidades e estivemos sólidos lá atrás. Foi o jogo que queríamos fazer. Tínhamos três golos de vantagem e não tirámos o pé do acelerador. Se gostaria de apanhar o Milan a seguir? Quero jogar com o Milan na final, não nos quartos", disse o técnico do Real, explicando que o ‘You’ll Never Walk Alone’, hino do Liverpool, tocou no Bernabéu como cortesia devido à homenagem do clube inglês a Amancio em Anfield.E o que disse Klopp? "Não foi uma noite para milagres, passou quem mais o mereceu. Quem quiser ganhar a Champions terá de superar o Real e o Man. City!"