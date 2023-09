Carlo Ancelotti: «Xabi Alonso? Desejo que um dia seja treinador do Real Madrid»

Carlo Ancelotti acaba o contrato com o Real Madrid em junho de 2024 e o futuro deverá passar pela seleção brasileira. Esta terça-feira, o treinador italiano foi questionado sobre os rumores que colocam"Toda a gente sabe que me sinto muito bem aqui, não é a questão mais importante neste momento. Há muitos jogos", referiu Ancelotti quando questionado sobre a renovação do contrato na conferência de imprensa de antevisão do jogo do Real Madrid com o Las Palmas (quarta-feira às 18 horas). Depois, o treinador comentou a possibilidade de Xabi Alonso ser o seu sucessor: "Tive-o como jogador. Tem um grande conhecimento, tem essa capacidade. Desejo que um dia ele, o Raúl ou o Arbeloa sejam treinadores no Real Madrid porque gosto muito deles".Em relação às críticas que tem recebido depois da derrota frente ao Atlético Madrid, respondeu: "Pode fazer-me um resumo? Não as vi. Não me incomoda nada. Que não me atrevo a deixar Modric e Kroos no banco não é verdade. Se tiver de responder a todas as críticas, tenho de passar muito tempo aqui e acho que não é necessário".