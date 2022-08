Casemiro despede-se do Real Madrid: «Vivi a história mais maravilhosa que jamais pensei viver»

O Real Madrid oficializou sexta-feira a, um negócio que deverá render aos cofres dos espanhóis cerca de 60 (+10M€) milhões de euros, com o jogador a assinar contrato com o red devils até 2026."Vivi a história mais maravilhosa que jamais pensei viver. Espero voltar algum dia àquela que sempre será a minha casa. Nem em mil vidas poderei devolver ao Real Madrid e aos adeptos aquilo que me deram. Para sempre... Hala Madrid!", escreveu o brasileiro nas redes sociais.Casemiro abandona o Real Madrid após nove épocas ao serviço do clube merengue. Com o emblema do clube de Madrid, o jogador somou 18 títulos, entre eles, cinco Ligas dos Campeões. O jogador, de 30 anos, ruma a Manchester em busca de novos desafios.