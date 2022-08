Oficial: Casemiro deixa Real Madrid rumo ao Manchester United

O Real Madrid oficializou esta segunda-feira, através de um comunicado publicado no site do clube, a saída de Casemiro para o Manchester United, uma operação que deverá render aos cofres dos merengues uma verba a rondar os 60 (+10M€) milhões de euros e vincular o médio-defensivo aos red devils até 2026.





Em comunicado, o Real Madriud agradeceu ao internacional brasileiro o percurso traçado no clube desde 2013, altura em que chegou a Espanha para reforçar a equipa B do Real Madrid, antes de ser emprestado ao FC Porto (2014/15) "Casemiro representará sempre os valores do nosso clube na memória dos madridistas. Um jogador exemplar que deu tudo pelo Real Madrid", pode ler-se.O clube revela ainda que na próxima segunda-feira irá realizar-se uma cerimónia de despedida ao internacional brasileiro, que contará com a presença do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Casemiro falará ainda aos jornalistas presentes depois da cerimónia de homenagem.Segundos depois de o Real Madrid comunicar a saída do médio, o Manchester United também tornou oficial o acordo com o clube espanhol para a transferência do brasileiro, assumindo que a mudança para Old Trafford ainda está pendente de a realização dos habituais exames médicos e do visto de trabalho, bem como a assinatura do contrato."O Real Madrid e o Manchester United chegaram a acordo para a transferência do jogador Carlos Henrique Casemiro.O Real Madrid quer expressar o seu agradecimento e o seu carinho a Casemiro, um jogador que já faz parte das lendas deste clube.Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2013 para jogar no Castilla (equipa B), com 20 anos, Casemiro tem sido um dos jogadores mais imprescindíveis de uma das etapas mais importantes e com muitos êxitos da nossa história. Durante este período em que defendeu a camisola e o símbolo do Real Madrid conquistou 18 títulos: 5 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 3 Ligas espanholas, 1 Taça do Rei e 3 Supertaças de Espanha. A título individual, foi designado o Melhor Jogador da Final da Liga dos Campeões conquistada há uns dias em Helsínquia e foi nomeado para a Bola de Ouro de 2022.Para lá deste brilhante palmarés, Casemiro irá representar sempre os valores do nosso clube. Um jogador exemplar que deu tudo pelo Real Madrid.O Real Madrid é e sempre será a sua casa, a quem desejamos muita sorte, assim como à sua família, nesta nova etapa das suas vidas.Na próxima segunda-feira, 22 de agosto, às 11:30 horas (10:30 horas de Portugal Continental), terá lugar na Cidade Real Madrid uma cerimónia de despedidade a Casemiro, que contará com a presença do nosso presidente Florentino Pérez.Depois desta cerimónia, o Casemiro falará aos meios de comunicação social", pode ler-se.