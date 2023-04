Rüdiger recorda carta que recebeu de Florentino Pérez em 2016: «Não conseguia acreditar...»

Rüdiger passou em revista a sua chegada ao Real Madrid, no ano passado , revelando que, já em 2016, havia recebido uma carta de Florentino Pérez, presidente dos merengues, recordação que guarda até hoje."Recebi uma carta de Florentino Pérez em 2016, olhava para ela todos os dias. Só me perguntava: 'Um homem como eu? Um dia chegarei lá [ao Real Madrid]'. Ele desejava-me uma recuperação rápida. Não conseguia acreditar, a minha mãe tem a carta guardada até hoje", começou por recordar Rüdiger, que falhou o Euro'2016 por lesão, ao Canal+ África.E prosseguiu: "Sabes quando me apercebi que realmente podia ir para o Real Madrid? Quando ganhei a Liga dos Campeões com o Chelsea. Foi aí que soube. Nesse momento, percebi que estava preparado", disse o central alemão, de 30 anos, antes de destacar a grandeza da formação espanhola: "Notas isso na apresentação. Com todo o respeito aos outros clubes, mas aqui vê-se a diferença. Basta ver a apresentação de Cristiano Ronaldo ou Benzema. A sala de troféus... A história que há nessa sala...".Antes de rumar ao Real Madrid, Rüdiger esteve na mira do PSG. Agora, o jogador admite que uma mudança para a capital francesa não era algo que estivesse "à procura". "Havia muitos rumores com a minha transferência, mas cada vez que aparecia o PSG, eu só pensava: 'Não é disto que estou à procura'. Não tenho nada contra o PSG, é um clube bonito. Mas do outro lado estava o Real Madrid...", rematou.Recorde-se que desde que chegou ao Real Madrid, Rüdiger já conquistou a Supertaça de Espanha, em 2022/23, e o Mundial de Clubes no mesmo ano.