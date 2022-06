Rüdiger oficializado como reforço do Real Madrid

O Real Madrid oficializou esta quinta-feira a contratação de Antonio Rüdiger. O central alemão chega à capital espanhola a custo zero, já que termina contrato com o Chelsea, com o qual se recusou a renovar, no final de junho.Os merengues não revelaram, ainda assim, a duração do contrato do internacional alemão, de 29 anos, que o clube espanhol descreve como "um dos melhores defesas do mundo".Para além do Chelsea, o defesa alemão conta também com passagens por Estugarda e Roma.