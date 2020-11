Real Madrid convida Sergio Ramos a renovar mas sem aumento

O Real Madrid avançou com uma proposta de renovação de contrato a Sergio Ramos por mais dois anos, prolongando a ligação com o clube até 2023 mas sem aumento salarial, uma vez que o clube espanhol já tinha anunciado uma redução dos ordenados entre os 10 e os 20 por cento, com vista a assegurar os postos de trabalho e respectivos salários dos funcionários.





O capitão dos merengues termina o vínculo em junho do próximo ano e caso não aceite a proposta, os dirigentes estão dispostos a deixar sair o jogador a custo zero.Sergio Ramos está na equipa desde 2005 e no último jogo frente ao Inter Milão atingiu a marca dos 100 golos com a camisola do Real Madrid, tornando-se assim no defesa com mais golos na história do clube.