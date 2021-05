Real Madrid quer vender Hazard: em Espanha diz-se que merengues "estão fartos" e já definiram preço

Vida complicada para Eden Hazard no Real Madrid. Além das lesões e fracas exibições desde que foi contratado, no verão de 2019, as críticas relativas ao excesso de peso têm sido uma constante nos últimos meses e a polémica protagonizada no encontro da Champions com o Chelsea - clube anterior -parece ter sido a gota que fez transbordar o copo da paciência dos responsáveis merengues. E por tudo isto o avançado belga deve deixar o clube no final da época.





Esta sexta-feira, o jornal 'ABC' avança que o Real Madric decidiu colocar Hazard no mercado e pede cerca de 50 milhões de euros para livrar-se do jogador de 30 anos."Fartos de estar fartos de Hazard. No Real Madrid estão fartos da falta de profissionalismo demonstrada pelo belga. Do excesso de peso escandaloso, vergonhoso, eram oito quilos a mais no momento da chegada ao clube, uma irresponsabilidade que o próprio reconheceu merecer uma grande multa, pois admitiu que no verão deixava-se ir e comia sem controlo. Dizia-o com um sorriso no mesmo ano que se estreava de branco e deveria ter respeito por um clube que pagou 150 milhões por ele", escreve o diário espanhol.