Vinícius Júnior é o novo camisola 7 do Real Madrid

Vinicius Júnior é o novo camisola 7 do Real Madrid. Com a saída de Eden Hazard, o avançado brasileiro vai herdar a icónica dorsal merengue que pertenceu a Butragueño, Raúl e Cristiano Ronaldo.Depois de uma autêntica "limpeza" no ataque do emblema espanhol, com as saídas de Karim Benzema Eden Hazard , o Real Madrid atualizou também o número de algumas das suas camisolas.Tal como Vini. Jr, Rodrygo Goes também trocou de número. O extremo direito vai deixar a camisola 21 pela 11.