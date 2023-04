Treinador da Real Sociedad contra jogos com início às 22 horas: «Para os adeptos é uma merda»

Na antevisão ao jogo da Liga espanhola com o Osasuna, Imanol Alguacil, treinador da Real Sociedad, não poupou nas críticas pelo facto de o último encontro da sua equipa - diante do Betis - ter sido disputado às 22 horas de terça-feira."Não te vou mentir, os jogadores estão muito cansados. Concordo com muitos treinadores e jogadores que dizem que não podem haver jogos às 22 horas, fora o facto de que para os adeptos é uma merda. Às 2 da manhã ainda tinha jogadores a comer", contestou o técnico, indo mais longe: "Estamos a desgastar o futebol, estes horários não ajudam em nada o espetáculo, nem os adeptos, porque não é hora de ir ao estádio."Alguacil disse ainda ser "impossível um jogador recuperar-se ao ir para a cama às 2:30 da manhã" e lembrou o maior risco de lesão a que os jogadores estão sujeitos. "Se jogas a cada três dias o risco de lesão é maior, principalmente se fores uma equipa que pressiona como a nossa, mas não tenho medo, porque esta equipa tem mostrado que está preparada para jogar a cada três dias, ainda que haja maior risco de lesões e não joguemos os 90 minutos com a energia que gostaríamos", frisou.