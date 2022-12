Oliver Torres: «O Benfica está muito forte este ano»

Óliver Torres realçou a importância da vitória do Sevilha diante do Benfica em jogo particular realizado este domingo em Faro."Mudámos de treinador há pouco tempo e há que melhorar certos aspectos. Ganhámos a uma boa equipa, que tem feito uma excelente temporada, e isso dá-nos confiança para o que aí vem", começou por referir o médio do Sevilha à Sport TV, abordando depois a pausa para o Mundial."Esta pausa no campeonato tem de nos ajudar… estamos a treinar bem para assimilarmos as ideias do novo treinador de modo a obtermos bons resultados. Acredito que vamos acabar bem a época e no final estaremos todos orgulhosos do nosso trabalho", frisou.O jogador, que passou pelo FC Porto entre 2016 e 2019 depois de já ter vestido de azul e branco em 2014/15, mostrou continuar a seguir o futebol português e abordou a luta pelo título. "Continuo a acompanhar a Liga portuguesa. O Benfica está muito forte este ano, mas penso que ainda faltam muitos jogos e acredito que o FC Porto ainda está a tempo de lutar pelo título", sustentou.