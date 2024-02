Sevilha lamenta "gesto totalmente inapropriado" a Ocampos: «Que sejam tomadas as medidas adequadas»

O Sevilha lamentou esta terça-feira a atitude do adepto do Rayo Vellecano quequando o jogador se estava a preparar para fazer um lançamento no encontro de ontem a contar para a 23.ª jornada da LaLiga. O emblema andaluz considera que o futebolista foi alvo "de um gesto obsceno e totalmente inapropriado" e espera que "sejam tomadas medidas para garantir que este tipo de comportamentos não se repita num campo de futebol".Recorde-se que Lucas Ocampos também já se pronunciou sobre o sucedido: "Oxalá que a Liga trate com a mesma seriedade com que tratou os casos de racismo. Há sempre um tonto [nas bancadas], os adeptos do Rayo Vallecano sempre nos trataram com respeito. Se este tipo de coisas acontecem no futebol feminino, porque todos nós sabemos que é algo que pode acontecer... tive que me conter porque tenho duas filhas", afirmou no final do jogo."O Sevilha lamenta profundamente o incidente ocorrido esta segunda-feira no jogo contra o Rayo Vellecano, em que o nosso jogador Lucas Ocampos foi alvo de um gesto obsceno e totalmente inapropriado por parte de um adepto da casa. O Sevilha espera que sejam tomadas as medidas adequadas, de acordo com os regulamentos, para garantir que este tipo de comportamento não se repita num campo de futebol, e informou a LaLiga desse factos. Estes gestos e comportamentos não devem ser permitidos na nossa competição se aspirarmos a ser a melhor liga do mundo. Por último, o Sevilha manifesta o seu total apoio a Lucas Ocampos, que demonstrou o seu profissionalismo apesar da atitude inaceitável do adepto que o insultou".