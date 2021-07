Gonçalo Guedes regressa à concentração do Valencia ainda com o futuro por definir

Uma incógnita: é assim o futuro de Gonçalo Guedes no Valencia, à chegada do novo treinador, José Bordalás. O internacional português, esperado esta terça-feira na concentração da formação espanhola, está no topo da lista de jogadores dispensáveis, mas, segundo avança o jornal 'Marca', ainda não terá recebido nenhuma oferta que justifique a sua venda - por valores acima dos 20 milhões de euros.





Sevilha, Lazio, Villareal e Fiorentina já perguntaram pelo extremo português , mas o facto do Valencia não ter a mesma urgência para vender relativamente ao ano passado, tem feito com que as negociações se revelem um pouco mais complicadas. Por outro lado, a mesma fonte avança que o clube espanhol terá de se ajustar ao fairplay financeiro da La Liga, e a venda de Guedes poderia ser um grande passo para atingir esse objetivo.Recorde-se que o Valencia pagou, em 2018, 40 milhões de euros ao PSG para adquirir o jogador, que em 31 jogos oficiais na época 2020/2021 contribuiu com cinco golos e o mesmo número de assistências. O clube 'Che' planeia tomar uma decisão relativa ao futuro de Guedes nos próximos dias, e uma oferta de mais de 20 M€ poderia ser tentadora e suficiente para consumar a sua venda.