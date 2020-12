«Vai à merda»: A frase que valeu a expulsão de Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes foi esta quarta-feira expulso na derrota (2-1) do Valencia em Granada e no final da partida foi criticado pelo companheiro José Gayá, capitão do emblema che.





O internacional português viu vermelho direto aos 73 minutos e, segundo o jornal 'AS', o árbitro explicou no relatório do jogo o que motivou a expulsão. "O jogador Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes foi expulso por dirigir-se a mim nos seguintes termos: 'vai à merda'", escreveu Adrián Cordero Vega.