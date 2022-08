Feddal já fala como reforço do Valladolid: «Muito feliz e agradecido pela oportunidade»

hola @realvalladolid y blanquivioletas !! estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad de unirme a esta gran familia! todos juntos vamos a lograr nuestros objetivos, amén! aupa Pucela pic.twitter.com/oIXVbPZ5cV — Z. Feddal ???? ???? (@zou_feddal) August 24, 2022

Zouhair Feddal, antigo central do Sporting, foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Valladolid e, nas redes sociais, mostrou-se "muito feliz" por este novo passo na carreira."Olá Valladolid e adeptos! Estou muito feliz e agradecido pela oportunidade de me juntar a esta grande família. Todos juntos vamos alcançar os nossos objetivos. Vamos!", escreveu o defesa marroquino no Twitter.Recorde-se que esta não é a primeira experiência de Feddal em Espanha. Antes de rumar ao Sporting, representou Betis, Levante e Alavés, depois de, entre 2007 e 2011, já ter passado por emblemas daquele país.