Neymar acaba com especulação: «Vou ficar no PSG e quero voltar à final da Champions»

Neymar confessou em entrevista à revista oficial do Paris Saint-Germain que vai continuar a representar o clube parisiense na próxima temporada.





Se queda... Ce lundi, sortie d'un @PSGLeMag spécial @ChampionsLeague ! Avec une interview de @neymarjr qui nous l'annonce en exclu interplanétaire : il reste au @PSG_inside en 2020-21 !

O astro brasileiro confirmou a continuidade em França, contrariando os rumores que alegadamente o envolviam numa possível troca direta com Lionel Messi, entretanto de saída do Barcelona O jogador foi mais além e revelou um objetivo para a próxima época. "Vou ficar no Paris Saint-Germain e quero voltar à final da Liga dos Campeões", confessou.