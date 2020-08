'Marca' enumera 10 razões para Messi deixar o Barcelona

A saída de Lionel Messi do Barcelona é um dos assuntos mais quentes neste mercado de verão, não só porque vários clubes já se perfilam para receber o argentino, mas também porque o adeus do craque ao Barcelona ameaça criar um imbróglio jurídico. O jogador defende que pode sair a custo zero; o clube argumenta - e tem o apoio da Liga - que antes é preciso 'bater' a cláusula de 700 milhões.





O jornal espanhol 'Marca' enumera 10 razões para Lionel Messi querer sair do Barcelona, depois de 20 anos a vestir a camisola blaugrana.1 - O argentino acredita que tem mais tempo para quebrar o vínculo de forma unilateral porque a época acabou mais tarde. O prazo de 10 de junho deixa de ser válido.2 - Messi entende que a cláusula de 700 milhões deixa de ser válida no último ano de contrato.3 - Bartomeu, presidente do clube, disse em algumas entrevistas que no dia em que Messi quisesse sair, poderia fazê-lo.4 - O projeto do Barcelona deixou de ser ambicioso e a remodelação que Koeman está a fazer não convence o argentino.5 - Não gostou de ver a saída de Ernesto Valverde; entende que não era o momento certo para despedir o treinador.6 - Problemas com da direção e atrito como staff do clube. Polémica das redes sociais - alegadas contas falsas criadas a mando da direção para denegrir a imagem dos jogadores.7 - Falta de sintonia e conflitos com outros responsáveis, como Eric Abidal. O diretor desportivo, que entretanto já saiu do clube, disse que alguns jogadores foram os responsáveis pela saída de Valverde e Messi não gostou.8 - Sente que não o ouvem, que a sua opinião não é tida em conta, como quando diz que tem de haver mais cuidado com os jovens da formação.9 - Acredita que chegou ao fim o seu ciclo no Barcelona e quer deixar espaço para as novas gerações.10 - Messi e a sua família seriam o alvo do 'Barçagate', campanha difamatória lançada para o desacreditar.