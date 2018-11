Paris SG vai oferecer 80 milhões ao Ajax por De Jong

A saída de Frenkie de Jong do Ajax está cada vez mais iminente. Depois de o Manchester City ter oferecido 67 milhões de euros , o Paris Saint-Germain vai avançar com uma proposta a rondar os 80 milhões de euros pelo jogador de 21 anos, segundo afirma a ‘Marca’.O Barcelona e o Manchester City, que partilham o interesse no jogador holandês, não conseguem equiparar a proposta dos parisienses. No caso dos blaugrana, estes só estariam dispostos a pagar 50 milhões de euros pelo internacional holandês, mas vendo a proposta proveniente de Paris e a situação contratual de Adrien Rabiot (tem contrato com o PSG até Junho de 2019), a transferência de De Jong para a Catalunha torna-se cada vez mais remota.Quanto aos citizens, estes ainda acreditam na compra do médio holandês e a ‘Marca’ revela também que o treinador dos citizens, Pep Guardiola, terá um papel fundamental na contratação do jogador.